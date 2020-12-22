Португальский футбольный эксперт оценил шансы Жардима добиться успеха со «Спартаком»

Известный футбольный эксперт из Португалии Жил Нуньеш поделился мнением о бывшем главном тренере «Монако» Леонарду Жардиме. Он является одним из кандидатов на пост наставника «Спартака», который летом покинет Доменико Тедеско.
«Отличный тренер. В «Спортинге» сформировал связку из трёх полузащитников — Вильяма Карвалью, Адриена Силвы и Жоау Мариу, которые принесли Португалии победу на Евро-2016. Вильям Карвалью был никому не известен, но после работы с Жардимом стал основным в клубе и сборной. Жардим — специалист, который раскрывает футболистов. Тактически его команды выглядят солидно: отлично защищаются, хороши в переходных фазах и при владении мячом.
Добьётся ли он успеха в «Спартаке»? Да, уверен, добьётся. Португальские тренеры вообще хороши, а Жардим среди действующих специалистов — в топ-3. При нём «Спортинг» выздоровел и начал играть в футбол. В «Монако» его команда жила Лигой чемпионов, он развил Мбаппе и Бернарду Силву. С «Олимпиакосом» взял чемпионство. Тренер-победитель, со всеми необходимыми качествами. «Спартак» сделал лучший выбор из возможных», — сказал Нуньеш корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 22 декабря 2020
-
21:44
-
21:42
-
21:34
-
21:14
-
21:12
-
21:04
-
20:46
-
20:23
-
20:15
-
20:11
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:11
-
18:48
-
18:44
-
18:29
-
18:26
-
18:09
-
17:51
-
17:51
-
17:32
-
17:03
-
16:49
-
16:34
-
16:32
-
16:14
-
16:07
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:54
-
15:47
-
15:47