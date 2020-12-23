Вратарь «Мордовии» и сборной Молдавии теперь банкир и катается на сёрфе с Сычёвым

Герой нового выпуска подкаста «Наш Чемп» играл в воротах сборной Молдавии, рубился за «Мордовию» Сёмина и тренировался в «Рубине» Бердыева, а теперь работает в банке и помогает игрокам РПЛ и КХЛ с вкладами, инвестициями, то есть делает так, чтобы их деньги работали.

Илья Чебану рассказывает про сёрфинг с Дмитрием Сычёвым, игру в третьем английском дивизионе, особенностях русской бани для футболистов, учёбу в институте Круиффа и работу банкиром – зачем ходит на матчи РПЛ, как работает с клиентами из разных видов спорта, сложно ли ему носить пиджак.

И, конечно, вместе с ведущим подкаста Евгением Марковым говорит про наш футбол: в порядке ли Семак, что думает Ловрен про РПЛ, почему легионеры страдают в России (вспомним Карлоса Эдуардо).

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Летим по таймкодам:

00.00 – идём в баню! Говорим про раков, водку и восстановление.

6.50 – Илья Чебану понятно — про инвестиции, жадность и личных банкиров.

13.38 – а как в Европе и Америке? Там спортсменов консультируют в 18 лет!

18.52 – почему не убирают тренеров «Краснодара» и ЦСКА? Гайч – новый Карлос Эдуардо? Семак работает как генеральный директор?

31.39 – карьера в Англии – прокаченный третий дивизиона, полный стадион в дни без футбола, Хогвартс и общение с бизнесменами.

39.50 – учёба в институте Йохана Круиффа в Испании, футбольное образование и экзамены на финале Лиги чемпионов.

47.14 – про сёрфинг, Сычёва и сноуборд!