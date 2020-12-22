Штоффельсхаус — о работе в «Локомотиве» с Сёминым: мы были на пути к созданию топ-клуба

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось довести до конца задуманное в московском клубе. Функционер рассказал также о совместной работе с экс-главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Не секрет, что у нас иногда расходились мнения, но мы уважаем друг друга. Мы оба хотели для клуба самого лучшего и вместе добились успеха. Вот почему тема нового тренера на самом деле не возникала, когда я работал в «Локомотиве». В Германии мы говорим: никогда не меняйте работающую систему.

Как я уже сказал, в некоторых вопросах мы действительно занимали разные позиции. У нас всегда были страстные дискуссии. После таких обсуждений мы злились друг на друга, но всегда остывали. В конце концов, у нас обоих была одна цель — добиться успеха с командой. И, как мне кажется, мы были на пути к созданию топ-клуба. Жаль, что всё так закончилось.

Я запомнил Сёмина уверенным в себе, сильным человеком, который по-настоящему любит «Локо». Он всегда отдавал всего себя клубу», — цитирует Штоффельсхауса Sport24.