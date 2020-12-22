Месси улетит на частном самолёте после матча с «Вальядолидом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по окончании матча 15-го тура с «Вальядолидом» не отправится в расположение каталонского клуба вместе с товарищами по команде, а полетит на частном самолёте предположительно домой, в Аргентину, сообщает Marca.



Матч «Барселоны» с «Вальядолидом» состоится 23 декабря. Начало — в 00:00 мск. Выезд в Вальядолид станет последним для подопечных Рональда Кумана перед Рождеством. В следующем матче чемпионата Испании, после недельного перерыва, «Барселона» сыграет на своём поле с «Эйбаром». Встреча пройдёт 29 декабря.



Напомним, вчера, 21 декабря, Месси вручили трофей «Пичичи» как лучшему бомбардиру прошлого сезона испанской Примеры. У Месси это уже седьмой трофей «Пичичи». Игрок удостаивался этой награды в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 году.

Месси: не думаю о восьмом призе «Пичичи». Предпочёл бы выиграть чемпионат Испании