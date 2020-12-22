Сульшер — о матче Кубка английской лиги: задача одна — выигрывать трофеи
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка английской лиги с «Эвертоном», который состоится завтра, 23 декабря. Сульшер заявил, что его игроки хотят завоевать трофей. Последним трофеем в истории «МЮ» является кубок Лиги Европы, который клуб завоевал при Жозе Моуринью в 2017 году. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» уступил в трёх полуфиналах.
«Мы хотим улучшить результаты, от нас ждут трофеев. Нам нужно стать лучше, выйти в финал. Задача одна — выигрывать трофеи. Для нас это действительно очень важно. Мы ничего не выигрывали уже два-три года. Поэтому будем всеми силами стремиться заполучить кубок», — цитирует Сульшера BBC.
Матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 23:00 мск.
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