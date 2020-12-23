Ловчев: из-за болельщиков руководство «Спартака» не даёт творить людям с клубным прошлым

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о возможном приходе в клуб Валерия Карпина, Массимо Карреры и Курбана Бердыева. Ловчев заявил, что руководство московского клуба не даст нормально работать специалистам.

«Каждому из тройки Карпин – Бердыев — Каррера сложно войти в «Спартак». Думаю, возможен вариант с приглашением иностранного тренера. К сожалению, руководители «Спартака» идут на поводу у болельщиков и из-за них не дают людям со спартаковским прошлым возможность ошибаться и творить. В таком случае нужен сильный специалист, который заставит Федуна работать на себя, а не тот тренер, который будет работать на Федуна», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Читатели «Чемпионата» ждут в «Спартаке» Бердыева, Карпина или Карреру