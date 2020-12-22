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Доменико Тедеско может возглавить «Майнц»

Доменико Тедеско может возглавить «Майнц»
Футбол / Германия 0
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, заявивший, что не будет продлевать с краcно-белыми действующий контракт, который истекает летом, может стать главным тренером «Майнца», информирует Fussball Transfers со ссылкой на Bild.

Сообщается, что нынешний наставник «Майнца» Ян-Мориц Лихте в силу неудовлетворительных результатов в скором времени покинет пост. Ранее должность спортивного директора «карнавальников» покинул Рувен Шрёдер. В настоящее время на эту вакансию претендует бывший спортивный директор «Шальке 04» Кристиан Хайдель.

По информации Bild, Хайдель рассматривает вариант с возвращением в «Майнц», однако желает назначить нового главного тренера. И его кандидатурой является Тедеско, с которым у Кристиана сложились дружественные отношения. Отмечается, что в своё время именно он посодействовал приходу Доменико в «Шальке».

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