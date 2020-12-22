Доменико Тедеско может возглавить «Майнц»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, заявивший, что не будет продлевать с краcно-белыми действующий контракт, который истекает летом, может стать главным тренером «Майнца», информирует Fussball Transfers со ссылкой на Bild.
Сообщается, что нынешний наставник «Майнца» Ян-Мориц Лихте в силу неудовлетворительных результатов в скором времени покинет пост. Ранее должность спортивного директора «карнавальников» покинул Рувен Шрёдер. В настоящее время на эту вакансию претендует бывший спортивный директор «Шальке 04» Кристиан Хайдель.
По информации Bild, Хайдель рассматривает вариант с возвращением в «Майнц», однако желает назначить нового главного тренера. И его кандидатурой является Тедеско, с которым у Кристиана сложились дружественные отношения. Отмечается, что в своё время именно он посодействовал приходу Доменико в «Шальке».
- 22 декабря 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:33
-
23:26
-
22:52
-
22:43
-
22:31
-
21:44
-
21:42
-
21:34
-
21:14
-
21:12
-
21:04
-
20:46
-
20:23
-
20:15
-
20:11
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:11
-
18:48
-
18:44
-
18:29
-
18:26
-
18:09
-
17:51
-
17:51
-
17:32
-
17:03
-
16:49
-
16:34
-
16:32
-
16:14
-
16:07