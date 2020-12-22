«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и упрочил лидерство в турнирной таблице Примеры

В Сан-Себастьяне завершился матч 15-го тура испанской Примеры. «Реал Сосьедад» на стадионе «Аноэта» принимал «Атлетико». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0. На 49-й минуте счёт открыл Марио Эрмосо, точку в матче на 74-й минуте поставил Маркос Льоренте.

«Атлетико» одержал вторую победу подряд и набрал 32 очка. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. «Реал Сосьедад» потерпел уже третье поражение подряд. Баски набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице, при этом «Атлетико» провёл на три матча меньше, чем соперник.

Турнирная таблица испанской Примеры.

В следующем туре «Атлетико» будет принимать «Хетафе», а «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.