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«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и упрочил лидерство в турнирной таблице Примеры

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и упрочил лидерство в турнирной таблице Примеры
Футбол / Испания 0

В Сан-Себастьяне завершился матч 15-го тура испанской Примеры. «Реал Сосьедад» на стадионе «Аноэта» принимал «Атлетико». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0. На 49-й минуте счёт открыл Марио Эрмосо, точку в матче на 74-й минуте поставил Маркос Льоренте.

«Атлетико» одержал вторую победу подряд и набрал 32 очка. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. «Реал Сосьедад» потерпел уже третье поражение подряд. Баски набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице, при этом «Атлетико» провёл на три матча меньше, чем соперник.

Турнирная таблица испанской Примеры.

В следующем туре «Атлетико» будет принимать «Хетафе», а «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

Испания - Примера. 15-й тур
22 декабря 2020, вторник. 21:45 МСК
Уэска
Уэска
2-й тайм
1 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Онтиверос – 31' (пен)   1:1 Мелеро – 53'
Испания - Примера. 15-й тур
22 декабря 2020, вторник. 21:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2-й тайм
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Эрмосо – 49'   0:2 Льоренте – 74'
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