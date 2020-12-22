«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и упрочил лидерство в турнирной таблице Примеры
В Сан-Себастьяне завершился матч 15-го тура испанской Примеры. «Реал Сосьедад» на стадионе «Аноэта» принимал «Атлетико». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0. На 49-й минуте счёт открыл Марио Эрмосо, точку в матче на 74-й минуте поставил Маркос Льоренте.
«Атлетико» одержал вторую победу подряд и набрал 32 очка. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. «Реал Сосьедад» потерпел уже третье поражение подряд. Баски набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице, при этом «Атлетико» провёл на три матча меньше, чем соперник.
Турнирная таблица испанской Примеры.
В следующем туре «Атлетико» будет принимать «Хетафе», а «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.
Испания - Примера. 15-й тур
22 декабря 2020, вторник. 21:45 МСК
Уэска
Уэска
2-й тайм
1 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Онтиверос – 31' (пен) 1:1 Мелеро – 53'
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