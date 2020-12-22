Немецкий журналист прокомментировал слухи о назначении Тедеско главным тренером в «Майнц»

Немецкий журналист Андреас Эрнст на своей странице в «Твиттере» сообщил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, возможно, останется в московском клубе этой зимой вопреки интересу со стороны «Майнца».

«Кристиан Хайдель может сменить Рувена Шрёдера в «Майнце». Но ещё раз хотел бы обратиться ко всем болельщикам, Доменико Тедеско не возглавит зимой какой бы то ни было клуб», — написал Эрнст.

Напомним, появлялась информация, согласно которой нынешний наставник «Майнца» Ян-Мориц Лихте в силу неудовлетворительных результатов в скором времени покинет пост. На должность спортивного директора команды претендует Кристиан Хайдель, с которым у Доменико сложились очень дружественные отношения. Отмечается, что Хайдель видит именно Доменико в роли главного тренера «Майнца».