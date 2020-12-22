«Слышу только разговоры, но не замечаю дел». Штоффельсхаус высказался о работе Кикнадзе

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус заявил, что не видит развития в московском клубе. По словам Штоффельсхауса, позитивных изменений в клубе под руководством гендиректора Василия Кикнадзе пока не видно.

«Кикнадзе? Честно говоря, не вижу чёткой стратегии. Слышу только разговоры, но не замечаю дел. Это будет тяжёлый сезон для «Локо».

Суд с Геркусом? Не сомневался, что всё обернётся победой Ильи. Вообще не мог понять этих обвинений. Илья выиграл два титула. За время работы в «Локо» принимал мудрые решения. Он заслуживает уважения, а не судебного иска.

К сожалению, сейчас я настроен не очень оптимистично. Но буду рад ошибиться», – цитирует функционера Sport24.

«Локомотив» завершил 2020 год на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 19 турах.