Гинер ответил на вопрос о будущем Гончаренко

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера команды Виктора Гончаренко. Ранее сообщалось, что Гончаренко покинет команду по окончании первой части сезона. Но сам тренер после матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1) заявил, что продолжает работу.

«Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра — я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет. Устраивает ли его работа? Меня вообще всё устраивает.

Не знаю, откуда берутся слухи. Вы же хотите получить ответ на то, что пишут журналисты. Могу ответить за себя, а не за тех, кто это пишет. К сожалению, сегодня нет таких аналитиков, которые были во времена моей молодости. По-моему, вы получаете зарплату за лайки, поэтому для вас интересна не игра команды, не прогресс определённого игрока или прочие футбольные вещи, а скандал. Это для вас самое важное. Уходит Гончаренко или нет, сидел какой-то футболист с бокалом вина или нет, изнасиловал Карвальо какую-то девочку или нет. Это бред, и обсуждать его я не хочу.

Нравится ли стиль игры при Гончаренко? Мне нравится. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол», — цитирует Гинера «Спорт-Экспресс».