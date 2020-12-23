Гинер: Черчесов унизил сам себя, мы же не позволяем себе называть его физруком

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова. После матча Лиги наций с Сербией (0:5) он раскритиковал некоторых футболистов национальной команды, включая нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. После этого «армейцы» опубликовали заявление, в котором жёстко ответили Черчесову.

«Не хочу общаться с Черчесовым на эту тему. Считаю, что руководитель — не важно, клуба, сборной или ещё чего-то — не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьёт… Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит.

Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя. Он был прекрасным спортсменом, вратарём сборной. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком.

А почему он позволяет себе оскорблять игроков? Тем более Заболотный тоже наш игрок — он закончил нашу школу. Человек и в «Зенит» попал, и в «Сочи» играет, в сборную попал. Ну не вызывай его, раз он бездарный.

Получается, ты прежде всего унижаешь себя. Мало того что оскорбляешь подчинённого, который ответить не может, так еще и себя унижаешь: взял бездарного, потому что тот позолоченный. Я этого просто не понимаю», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».