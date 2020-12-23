В «Бенфике» нашли два положительных теста на COVID-19 накануне матча за Суперкубок
Полузащитник «Бенфики» Пицци и генеральный директор команды Тьягу Пинту сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
Оба уже покинули расположение команды, которая готовится к матчу за Суперкубок Португалии.
Напомним, Okko Спорт эксклюзивно покажет в России матч за Суперкубок Португалии, в котором «Порту» сразится с «Бенфикой». Трансляция будет доступна для всех подписчиков Okko Спорт без дополнительной платы.
Матч состоится 23 декабря, начало встречи — в 23:45 мск. В этом году «Порту» стал победителем Примейры и выиграл Кубок Португалии, а сейчас он идёт на третьем месте в лиге. «Бенфика» завершила прошлый сезон на втором месте, в этом она также идёт второй.
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