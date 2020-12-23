«Фиорентина» разгромила «Ювентус» в гостевом матче Серии А

В Турине завершился матч 14-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» на стадионе «Альянц – Ювентус» потерпел крупное поражение в матче с «Фиорентиной». Встреча закончилась со счётом 3:0.

Уже на 3-й минуте Душан Влахович вывел гостей вперёд. На 18-й минуте туринцы остались в меньшинстве после того, как Хуан Куадрадо получил прямую красную карточку. Колумбиец в грубом подкате сбил одного из соперников.

На 76-й минуте Алекс Сандро отправил мяч в собственные ворота и удвоил преимущество гостей. А на 81-й минуте Мартин Касерес поставил точку в этой встрече.

Турнирная таблица Серии А

«Ювентус», набрав 24 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» набрала 14 очков и поднялась на 15-е место.