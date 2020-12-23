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«Фиорентина» разгромила «Ювентус» в гостевом матче Серии А

«Фиорентина» разгромила «Ювентус» в гостевом матче Серии А
Футбол / Италия 0

В Турине завершился матч 14-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» на стадионе «Альянц – Ювентус» потерпел крупное поражение в матче с «Фиорентиной». Встреча закончилась со счётом 3:0.

Уже на 3-й минуте Душан Влахович вывел гостей вперёд. На 18-й минуте туринцы остались в меньшинстве после того, как Хуан Куадрадо получил прямую красную карточку. Колумбиец в грубом подкате сбил одного из соперников.

На 76-й минуте Алекс Сандро отправил мяч в собственные ворота и удвоил преимущество гостей. А на 81-й минуте Мартин Касерес поставил точку в этой встрече.

Турнирная таблица Серии А

«Ювентус», набрав 24 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» набрала 14 очков и поднялась на 15-е место.

Италия - Серия А. 14-й тур
22 декабря 2020, вторник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 3
Фиорентина
Флоренция
0:1 Влахович – 3'   0:2 Сандро – 76' (автогол)   0:3 Касерес – 81'
Удаления: Куадрадо – 18' / нет
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