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Гендиректор «Рубина» прокомментировал слухи об интересе клуба к Александру Кокорину

Гендиректор «Рубина» прокомментировал слухи об интересе клуба к Александру Кокорину
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи об интересе казанского клуба к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.

«Нет, сейчас нет. Мы для себя приняли решение возрастных футболистов, которые близки к завершению карьеры, не брать. Мы выбрали путь брать молодых и развивать — как Кварацхелия, Макаров, Бакаев, Ин Бома. Нам этот опыт нравится. Подумали, что даже и к лучшему, что летом у нас не получилось его забрать.

«Делал ли «Спартак» запрос на возвращение Солтмурада Бакаева и есть ли у «Рубина» предложения по Хвиче Кварцхелии? Нет. Ничего не было. В прошлое трансферное окно по Хвиче были запросы, сейчас нет. От «Зенита» и ЦСКА не было, от российских клубов были», — приводит слова Сайманова «Рейтинг букмекеров».

Нобоа: пишу Кокорину: «Брат, почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по «Сочи»
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