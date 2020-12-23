«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
В Лондоне на стдионе «Эмирейтс» завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» на своём поле уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:4.
Уже на 3-й минуте Габриэл Жезус вывел гостей вперёд. «Арсенал» отыгрался на 31-й минуте после точного удара Александра Ляказетта. Вскоре после перерыва Рияд Марез забил второй мяч гостей, а затем счёт до крупного довели Фил Фоден и Эмерик Лапорт.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Ранее путёвку в эту стадию турнира завоевал «Брентфорд», обыгравший «Ньюкасл» со счётом 1:0.
Ещё две путёвки будут разыграны в матчах «Сток Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Обе встречи состоятся сегодня, 23 декабря.
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
01:09
-
00:54
-
00:53
-
00:40
-
00:38
-
00:34
-
00:14
-
00:12
-
00:07
- 22 декабря 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:43
-
23:33
-
23:26
-
22:52
-
22:43
-
22:31
-
21:44
-
21:42
-
21:34
-
21:14
-
21:12
-
21:04
-
20:46
-
20:23
-
20:15
-
20:11
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:11
-
18:48
-
18:44
-
18:29
-
18:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам