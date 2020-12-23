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«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стдионе «Эмирейтс» завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» на своём поле уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:4.

Уже на 3-й минуте Габриэл Жезус вывел гостей вперёд. «Арсенал» отыгрался на 31-й минуте после точного удара Александра Ляказетта. Вскоре после перерыва Рияд Марез забил второй мяч гостей, а затем счёт до крупного довели Фил Фоден и Эмерик Лапорт.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Ранее путёвку в эту стадию турнира завоевал «Брентфорд», обыгравший «Ньюкасл» со счётом 1:0.

Ещё две путёвки будут разыграны в матчах «Сток Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Обе встречи состоятся сегодня, 23 декабря.

Англия - Кубок лиги. 1/4 финала
22 декабря 2020, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Жезус – 3'   1:1 Ляказетт – 31'   1:2 Марез – 54'   1:3 Фоден – 59'   1:4 Лапорт – 73'
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