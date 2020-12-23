Месси отдал первый голевой пас в Примере в этом сезоне. В прошлом у него был 21 ассист

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отдал первую результативную передачу в нынешнем сезоне чемпионата Испании. В данный момент «Барселона» на выезде играет с «Вальядолидом». После первой половины игры счёт 2:0 в пользу клуба из Каталонии.



«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча «Вальядолида» с «Барселоной».



Напомним, ранее появилась информация, согласно которой аргентинец по окончании матча 15-го тура с «Вальядолидом» не отправится в расположение каталонского клуба вместе с товарищами по команде, а полетит на частном самолёте предположительно домой, в Аргентину.



Выезд в Вальядолид станет последним для подопечных Рональда Кумана перед католическим Рождеством. В следующем матче чемпионата Испании, после недельного перерыва, «Барселона» сыграет на своём поле с «Эйбаром». Встреча пройдёт 29 декабря.