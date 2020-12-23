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«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» и сохранил за собой 4-е место в Примере

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» и сохранил за собой 4-е место в Примере
Футбол / Испания 0
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В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на домашнем стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» (Вильярреал, Испания) сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао – 1:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Давидом Медье Хименесом.

Счёт в матче был открыт на 19-й минуте встречи форвардом гостей Иньяки Уильямсом с передачи экс-защитника «ПСЖ» Юри Берчиче. Однако чуть ранее, на 12-й минуте игры, с помощью VAR было отменено взятие ворот «Вильярреалом», забитый мяч на свой счёт мог записать Фер Ниньо. На 74-й минуте матча полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино восстановил равновесие в счёте – 1:1, который остался неизменным до финального свистка.

«Вильярреал», набрав 26 очков в 15 турах, сохранил за собой 4-е место в чемпионате Испании. «Атлетик Б» (18) занимает 9-е место.

Испания - Примера. 15-й тур
23 декабря 2020, среда. 00:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Уильямс – 19'   1:1 Пино – 74'
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