Линекер считает, что рекорд Месси по голам за один клуб больше никогда не побьют

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер на своей странице в «Твиттере» отреагировал на рекорд Лионеля Месси по голам за один клуб, который обошёл по этому показателю бразильца Пеле.



«Лионель Месси забил свой 644-й гол за «Барселону». Он побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Это достижение, которое никто не мог повторить. Его больше никогда не побьют.



Чтобы побить рекорд Месси, кому-то нужно будет забивать в среднем 43 гола за сезон в течение 15 лет за один клуб…», — гласит пост Линекера в «Твиттере».



33-летний аргентинский форвард «Барселоны», забив мяч в ворота «Вальядолида» на 65-й минуте встречи, превзошёл рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643.

Лионель Месси превзошёл рекорд Пеле по количеству голов за один клуб