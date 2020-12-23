Линекер считает, что рекорд Месси по голам за один клуб больше никогда не побьют

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер на своей странице в «Твиттере» отреагировал на рекорд Лионеля Месси по голам за один клуб, который обошёл по этому показателю бразильца Пеле.
«Лионель Месси забил свой 644-й гол за «Барселону». Он побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Это достижение, которое никто не мог повторить. Его больше никогда не побьют.
Чтобы побить рекорд Месси, кому-то нужно будет забивать в среднем 43 гола за сезон в течение 15 лет за один клуб…», — гласит пост Линекера в «Твиттере».
33-летний аргентинский форвард «Барселоны», забив мяч в ворота «Вальядолида» на 65-й минуте встречи, превзошёл рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643.
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