Гвардиола: «Арсенал» совершит огромную ошибку, если уволит Артету

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о работе своего коллеги из лондонского «Арсенала» Микеля Артеты, ранее входившего в тренерский штаб «горожан».
«Если они уволят Артету, то «Арсенал» совершит огромную ошибку. Я почти уверен, что они поверят в него.
Я понимаю, что специалисты анализируют результаты. Но я был с ним много лет, и я знаю его невероятные качества, как человека и, особенно, как тренера. Результаты – это просто вопрос времени, у него всё получится.
Ситуация с пандемией, травмы игроков и количество матчей – при всех этих факторах «Арсенал» всегда показывал хороший футбол. Но, к сожалению, всё зависит от результатов. Но в футболе всё может измениться за неделю, так быстро.
Я могу рассказать о своем опыте совместной работы с ним, одной из самых невероятно успешных команд в истории Англии, и он был частью этого успеха, и без него это было бы невозможно, и для создания чего-то подобного всегда нужно время, как и мне в моём первом сезоне», — цитирует Гвардиолу Goal.
«Арсенал», набрав лишь 14 очков в 14 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 4 очках от зоны вылета и в 11 – от зоны еврокубков. В следующем туре подопечным Артеты предстоит сыграть с «Челси».
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