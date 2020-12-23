Бувач прокомментировал вылет «Динамо» из ЛЕ от грузинского «Локомотива»

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач высказался о текущем положении дел в клубе, а также прокомментировал вылет во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА от тбилисского «Локомотива» (1:2).



«Этим летом команду пополнили перспективные игроки. Идея и план нашего клуба – приводить в «Динамо» лучших молодых футболистов, развивать их игровые качества и выводить на новый уровень. Когда я только сюда пришёл, в первые две-три недели увидел немало талантливой молодёжи в «Динамо-2». Я подумал, что эти ребята обязательно должны получить шанс, и кто-то из них уже его использовал. Я уверен, если и остальные ребята продолжат терпеливо и усердно работать, они обязательно получат возможность помочь основной команде.



Не могу не сказать о Тбилиси. Конечно, намного лучше учиться на победах, но случаются и поражения, из которых нужно извлекать уроки. У нашей команды практически не было опыта выступления в еврокубках, поэтому ребятам было непросто. Хотя они и были фаворитами, но не справились с этим статусом и уступили. Я надеюсь, а, впрочем, уверен, что мы извлекли урок из этого поражения, и когда в следующий раз будем в еврокубках, чего мы очень ждём, сможем выступить лучше», — цитирует Бувача официальный сайт московского «Динамо».

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