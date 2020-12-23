Бувач прокомментировал вылет «Динамо» из ЛЕ от грузинского «Локомотива»

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач высказался о текущем положении дел в клубе, а также прокомментировал вылет во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА от тбилисского «Локомотива» (1:2).
«Этим летом команду пополнили перспективные игроки. Идея и план нашего клуба – приводить в «Динамо» лучших молодых футболистов, развивать их игровые качества и выводить на новый уровень. Когда я только сюда пришёл, в первые две-три недели увидел немало талантливой молодёжи в «Динамо-2». Я подумал, что эти ребята обязательно должны получить шанс, и кто-то из них уже его использовал. Я уверен, если и остальные ребята продолжат терпеливо и усердно работать, они обязательно получат возможность помочь основной команде.
Не могу не сказать о Тбилиси. Конечно, намного лучше учиться на победах, но случаются и поражения, из которых нужно извлекать уроки. У нашей команды практически не было опыта выступления в еврокубках, поэтому ребятам было непросто. Хотя они и были фаворитами, но не справились с этим статусом и уступили. Я надеюсь, а, впрочем, уверен, что мы извлекли урок из этого поражения, и когда в следующий раз будем в еврокубках, чего мы очень ждём, сможем выступить лучше», — цитирует Бувача официальный сайт московского «Динамо».
- 23 декабря 2020
-
04:20
-
03:41
-
03:25
-
03:14
-
02:58
-
02:44
-
02:34
-
02:14
-
02:02
-
01:50
-
01:39
-
01:09
-
00:54
-
00:53
-
00:40
-
00:38
-
00:34
-
00:14
-
00:12
-
00:07
- 22 декабря 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:43
-
23:33
-
23:26
-
22:52
-
22:43
-
22:31
-
21:44
-
21:42
-
21:34
-
21:14
-
21:12
-
21:04
-
20:46