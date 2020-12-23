Лионель Месси отреагировал на обновление рекорда Пеле по количеству голов за один клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отметившийся 644-м забитым мячом за каталонский клуб в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0), высказался об обновлении рекорда легендарного бразильского форварда Пеле по количеству голов за один клуб.

«Когда я начинал играть в футбол, никогда не думал, что побью подобный рекорд. И тем более такой, который был установлен самим Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день», — гласит пост Месси в «инстаграме».

33-летний аргентинский форвард «Барселоны», забив мяч в ворота «Вальядолида» на 65-й минуте встречи, превзошёл рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643.