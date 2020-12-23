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«Генк» сообщил о переходе в «Аталанту» защитника Йоакима Мехле

«Генк» сообщил о переходе в «Аталанту» защитника Йоакима Мехле
Футбол / Италия 0
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Бельгийский «Генк» на официальном сайте объявил о завершении сделки по переходу в январское трансферное окно 23-летнего датского крайнего защитника Йоакима Мехле в итальянскую «Аталанту».

Условия сделки не разглашаются. Однако, по версии портала Transfermarkt.de, «Аталанта» заплатила за игрока € 11 млн.

«Генк» гордится тем, что в очередной раз его представитель отправляется в клуб, выступающий в топ-5 европейских чемпионатов. Желаем удачи!» — гласит заявление пресс-службы бельгийского клуба.

Напомним, что ранее из «Генка» в «Аталанту» переходили Тимоти Кастань, ныне выступающий за «Лестер», и Руслан Малиновский.

Йоаким Мехле стал игроком «Генка» в 2017 году, перейдя из датского «Ольборга» за € 1,3 млн. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл за бельгийский клуб 16 встреч, в которых отметился 1 забитым мячом и 4 результативными передачами.

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