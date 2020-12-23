Диего Симеоне одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Атлетико»

50-летний аргентинский специалист Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико», отметился важным статистическим достижением у руля «матрасников», информирует OptaJose в «Твиттере».



Как сообщает источник, победа мадридского «Атлетико» над «Реалом Сосьедад» (2:0) стала для Диего Симеоне юбилейной – 300-й во всех соревнованиях. Для достижения этой отметки ему потребовалось 499 встреч, то есть процент побед составляет 60,1 %. Отмечается, что 300 побед во всех соревнованиях – это больше, чем у любого другого южноамериканского тренера, когда-либо возглавлявшего клуб чемпионата Испании.



Напомним, что «Атлетико», обыграв «Реал Сосьедад» в матче 15-го тура чемпионата Испании, одержал вторую победу подряд и теперь имеет в своём активе 32 очка. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу Примеры.

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и упрочил лидерство в турнирной таблице Примеры