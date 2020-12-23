Диего Симеоне одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Атлетико»

50-летний аргентинский специалист Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико», отметился важным статистическим достижением у руля «матрасников», информирует OptaJose в «Твиттере».
Как сообщает источник, победа мадридского «Атлетико» над «Реалом Сосьедад» (2:0) стала для Диего Симеоне юбилейной – 300-й во всех соревнованиях. Для достижения этой отметки ему потребовалось 499 встреч, то есть процент побед составляет 60,1 %. Отмечается, что 300 побед во всех соревнованиях – это больше, чем у любого другого южноамериканского тренера, когда-либо возглавлявшего клуб чемпионата Испании.
Напомним, что «Атлетико», обыграв «Реал Сосьедад» в матче 15-го тура чемпионата Испании, одержал вторую победу подряд и теперь имеет в своём активе 32 очка. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу Примеры.
- 23 декабря 2020
-
05:26
-
04:45
-
04:20
-
03:41
-
03:25
-
03:14
-
02:58
-
02:44
-
02:34
-
02:14
-
02:02
-
01:50
-
01:39
-
01:09
-
00:54
-
00:53
-
00:40
-
00:38
-
00:34
-
00:14
-
00:12
-
00:07
- 22 декабря 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:43
-
23:33
-
23:26
-
22:52
-
22:43
-
22:31
-
21:44
-
21:42
-
21:34
-
21:14
-
21:12