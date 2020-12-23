Спортивный директор «Ювентуса»: матч с «Наполи»? Мы будем на поле в нужное время

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отреагировал на выигранную «Наполи» апелляцию по делу о техническом поражении в матче с туринцами из-за неявки. По решению спортивного арбитражного суда, матч будет сыгран.

«Решение суда? Совсем недавно стало известно, что домашний матч с «Наполи» всё-таки состоится. Что ж, мы будем на поле в нужное время и в нужном месте, как это было 4 октября.

Что касается отрыва «Милана» в 7 очков, то наша команда сохраняет спокойствие, до конца чемпионата ещё далеко. Дибала? Каждый раз меня спрашивают о новом контракте Пауло, но я не могу сказать ничего нового по этой теме», – цитирует Паратичи Sky sport Italia.

Напомним, команды должны были сыграть 4 октября в Турине. «Наполи» не явился на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе. Юристы команды из Неаполя обращались к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча. Тем не менее в Серии А заявили, что «Наполи» не убедил лигу в невозможности проведения матча с «Ювентусом».

После удовлетворения апелляции решение о техническом поражении из-за неявки отменено. О дате новой встречи пока не сообщается.