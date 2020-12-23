Облак: если я делаю хоть шаг, Месси видит это и бьёт в другой угол

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак объяснил, почему считает Лионеля Месси лучшим футболистом.

«Он следит за твоими ногами. Если я сделаю хоть один шаг, Лео увидит это и пробьёт в другой угол. Вот почему он лучший игрок, вот почему с ним так тяжело. Он не показывает этого, но постоянно следит за соперником. Лео смотрит на мяч, но при этом видит тебя. Он забил мне много голов, слишком много. Есть много случаев, когда Месси забивает гол, и вы не можете понять, как это случилось, – цитирует Облака Sky Sports.

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» – «Барселона» Месси забил свой 644-й гол за сине-гранатовых. Аргентинец побил рекорд Пеле по мячам за один клуб – на счету знаменитого бразильца 643 мяча.