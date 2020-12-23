Стадион «Торпедо» получил награду European Property Awards 2020

Проект спортивного комплекса имени Стрельцова получил международную премию European Property Awards 2020 в номинации Mixed Use Development («Многофункциональное проектирование») и несколько наград в номинации Best Leisure Architecture («Лучшая рекреационная архитектура»).
Стратегией развития территории и поиском лучшего решения стадиона занималась группа компаний Ingrad и консалтинговая компания КБ Стрелка. В стратегии развития специалисты из Ingrad и КБ «Стрелка» уделили особое внимание спортивной составляющей и связи центральной арены с окружающей территорией.
Международная премия International Property Awards вручается с 1993 года. В состав жюри премии входит более 100 экспертов из разных сфер, которые оценивают проекты из Европы, Северной и Южной Америки, Великобритании, Азиатско-Тихоокеанского региона, Дубая, Африки и стран Аравийского полуострова.
О проекте реконструкции стадиона «Торпедо», построенного в 1959 году, подробно рассказывал Strelka Mag.
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