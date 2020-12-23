Куман: вижу, что Месси счастлив в «Барселоне». Он очень важен для клуба

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на то, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси обновил рекорд легендарного бразильского форварда Пеле по количеству голов за один клуб.



«Я много раз говорил об этом. Я вижу, что Лео счастлив в «Барселоне». Он очень важен для нас с учётом его креативности. Это можно видеть тогда, когда его окружают хорошие игроки», – цитирует Кумана Marca.



23 декабря в матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» (Вальядолид, Испания) принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0. 33-летний аргентинский форвард «Барселоны», забив мяч в ворота «Вальядолида» на 65-й минуте встречи, превзошёл рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643.

Лионель Месси отреагировал на обновление рекорда Пеле по количеству голов за один клуб