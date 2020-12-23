Илья Кухарчук: при Черевченко на тренировках «Химок» появился юмор

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал изменения, которые произошли в клубе с приходом нового главного тренера Игоря Черевченко.
«Во-первых, пришли новые футболисты. Во-вторых, немного изменилась схема и тактика. В-третьих, требования к игрокам стали другими. Каждый на поле знает, что он делает. В-четвёртых, мы раскрепостились. Каждый из нас благодаря общению с новым тренерским штабом поверил в то, что он не хуже, а в чём-то даже лучше своих соперников. Ушли скованность и мандраж. Любому футболисту важно, чтобы тренер верил лично в него. До игры и в перерыве матча тренерский штаб находит нужные слова. В-пятых, на тренировках появился юмор. Причём позитив исходит не только от Игоря Геннадьевича, а от всего тренерского штаба. Все шутки уместные и своевременные, что позволяет сохранять позитивное настроение», — цитирует Кухарчука Sportbox.ru.
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