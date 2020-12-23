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Скончался бывший футболист сборной СССР и легенда «Арарата» Аркадий Андриасян

Скончался бывший футболист сборной СССР и легенда «Арарата» Аркадий Андриасян
Футбол / Прочие турниры 0
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Бывший футболист и тренер «Арарата» Аркадий Андриасян ушёл из жизни в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба ереванского клуба в «Фейсбуке».

«Все сотрудники клуба выражают соболезнования родным, близким Андриасяна и выражают поддержку его семье», — говорится в сообщении.

Андриасян, выступавший на позиции полузащитника, провёл большую часть карьеры футболиста в «Арарате». В период с 1969 по 1978 год он сыграл за клуб 242 матча и забил 62 гола. С командой экс-хавбек становился чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка страны. В сборную вызывался с 1972 по 1975 год. Является бронзовым призёром Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

В качестве тренера Андриасян несколько раз возглавлял «Арарат» и работал в ряде других команд. Под его руководством ереванский коллектив выигрывал Кубок и Суперкубок Армении.

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