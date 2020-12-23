Савин: мне сказали, что российский блогер и украинские футболисты сейчас несовместимы

Видеоблогер и автор YouTube-канала «КраСава» Евгений Савин рассказал о причинах, по которым не снимаются выпуски с украинскими футболистами.



«Хотелось бы снять ребят, которые играют в Европе – Малиновского, Лунина, Ярмоленко. Но от всех я слышал отказ. Негласно мне сказали, что российский блогер и украинские футболисты сейчас несовместимы. Жалко, конечно, но, судя по всему, у меня не получится снять контент из-за политических причин.



Популярность среди людей – это одно. А имидж футболиста – другое. Какой смысл игрокам приходить ко мне, если это может сказаться на их карьере или даже приглашении в сборную? С одной стороны, я это понимаю, но с другой – мне очень жаль, что так происходит, – цитирует Савина «Трибуна».

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