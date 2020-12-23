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Игорю Акинфееву предложили поучаствовать в выборах в Госдуму от «Единой России»

Игорю Акинфееву предложили поучаствовать в выборах в Госдуму от «Единой России»
Футбол / РПЛ 0
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«Единая Россия» может выдвинуть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева кандидатом в депутаты Государственной думы, пишут «Ведомости».

Среди других кандидатов телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля.

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.

Акинфеев вошёл в топ-100 вратарей с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году
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