Ещё четыре фаната задержаны по делу о драке в троллейбусе перед дерби «Динамо» — «Спартак»

Полиция продолжает расследование событий перед матчем 20-го тура прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Спартаком» (2:0).



Напомним, несколько десятков фанатов «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе недалеко от стадиона «ВТБ Арена». Сообщалось, что болельщики бело-голубых и «армейцев» напали на троллейбус, в котором ехали поклонники красно-белых. Драка продлилась несколько минут. В ходе потасовки травмы получили несколько человек. Им понадобилась помощь врачей.



Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в Москве задержали ещё нескольких фанатов, которые, по версии сотрудников центра по борьбе с экстремизмом, участвовали в той драке. Полицейские явились домой как минимум к четырём молодым людям в возрасте от 23 до 29 лет. Всем им по итогу предъявили обвинения в хулиганстве и отпустили под подписку о невыезде.

Фанаты «Спартака» вызваны для следственных действий по делу о драке перед дерби с «Динамо»