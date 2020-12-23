Кан: «Бавария» развернула для Алабы красную дорожку, но он и агент не захотели по ней идти

Легендарный вратарь «Баварии», а ныне член совета директоров клуба Оливер Кан высказался о ситуации защитника команды Давида Алабы, чей контракт истекает следующим летом.



«На данный момент я не представляю, что должно произойти, чтобы контракт с Алабой был продлён. Мы развернули для него красную ковровую дорожку и предложили максимально выгодные условия, на которые только могли пойти. Но Давид и в особенности его агент Пини Захави не захотели идти по этой дорожке. Похоже, что сейчас Алаба ищет новый клуб. Мы должны это принять», — цитирует Кана Goal.com со ссылкой на Sport Bild.



Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний австрийский футболист провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.

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