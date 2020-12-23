Румменигге: «Бавария» отозвала предложение после того, как Алаба не принял его

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему клуб отказался от попыток продлить контракт с защитником Давидом Алабой.



«Наш президент Герберт Хайнер объяснил всё по этому поводу, мы отозвали наше предложение после того, как оно не было принято Алабой. Алаба, конечно же, хороший игрок, который вырос в «Баварии», — цитирует Румменигге Abendzeitung.



Напомним, Алаба несколько раз отверг предложение «Баварии» по новому контракту, а в начале прошлого месяца в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с австрийцем.



Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.

Давид Алаба с агентом составили список из четырёх клубов, куда он готов перейти