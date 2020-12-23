Марио Гётце рассказал о переговорах с «Баварией» летом

Полузащитник ПСВ Марио Гётце подтвердил информацию о переговорах с мюнхенской «Баварией» в летнее трансферное окно. На тот момент игрок пребывал в статусе свободного агента после окончания контракта с дортмундской «Боруссией».
«Летом мы обсуждали моё будущее, планы «Баварии». Они сказали, что ценят меня как человека и футболиста и что могли бы вновь пригласить меня в клуб», — цитирует Гётце Goal.com со ссылкой на Sport Bild.
Гётце является воспитанником «Боруссии», за которую начал стабильно выступать в 2010 году. Спустя три года его переманила «Бавария», однако там он не сумел закрепиться в составе и в 2016 году вернулся в Дортмунд. Осенью Марио бесплатно перебрался в ПСВ.
В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл 8 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 3 гола.
- 23 декабря 2020
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