ЭСК РФС признала, что судья ошибочно не удалил игрока «Ротора» Гогуа в матче с «Арсеналом»

Вчера, 22 декабря, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором была рассмотрена жалоба тульского «Арсенала» на качество судейства в матче 19-го тура с «Ротором».
«1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 62-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ротора» сыграл в мяч головой, а не рукой.
2. Судья ошибочно не удалил игрока «Ротора» Седрика Гогуа на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Седрик Гогуа после игры в мяч совершил серьезное нарушение Правил игры, продолжив движение прямой ногой в область колена соперника с использованием шипов, что очевидно угрожает его безопасности.
3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Арсенала» на 80-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что на футболисте «Ротора» Жовинью Фламарионе совершён фол по неосторожности – подножка», — сообщается на официальном сайте организации.
- 23 декабря 2020
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