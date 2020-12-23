Новости на «Чемпионате» теперь можно прослушать

С 23 декабря новости на «Чемпионате» можно не только прочитать, но и прослушать. Эта опция стала возможной благодаря искусственному интеллекту – синтезу речи от группы ЦРТ. Технология преобразовывает текст сообщения в речь, максимально близкую к человеческой, включая интонационные особенности.
Новости на «Чемпионате» будет читать женский голос. Функция озвучки вводилась поэтапно, с апреля 2020 года, и сегодня доступна на всех цифровых устройствах, включая компьютеры, смартфоны и планшеты. Чтобы прослушать новость, нужно нажать на соответствующий значок под заголовком.
«Потребление контента развивается и меняется вместе с появлением новых технологий и их доступностью пользователям. Медиа Rambler Group всегда работает над тем, чтобы читателям было удобно получать информацию. Озвучка текстов стала логичным расширением возможностей для нашей аудитории. Успешный запуск на «Газете.Ru» и Lenta.ru доказал, что такое использование речевых технологий востребовано и делает наши ресурсы более привлекательными.
Благодаря тому что группа ЦРТ, как и мы, является частью экосистемы Сбера, нам удаётся быстро масштабировать этот кейс на другие продукты: мы запустили озвучку текстов на «Чемпионате». Рост вовлечённости аудитории даёт нам однозначный ответ, что мы приняли правильное решение, внедряя этот проект в наши продукты», — сообщил Антон Сучков, заместитель генерального директора Rambler&Co по цифровой стратегии.
- 23 декабря 2020
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