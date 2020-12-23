В Италии игрок сказал темнокожему сопернику про «восстание рабов». Его обвинили в расизме

«Кьево» на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором осудил поведение нападающего «Пизы» Микеле Маркони во вчерашнем матче команд в 14-м туре Серии B (2:2).



В первом тайме итальянский игрок обратился к нигерийскому полузащитнику Джоэлу Оби и среди прочего напомнил про «восстание рабов». Представители «Кьево» увидели в поведении Маркони проявление расизма.



«Клуб выражает Оби полную солидарность в связи с произнесённой в его адрес расистской фразой. Слова Маркони отвратительны и несправедливы, они не имеют ничего общего с основными спортивными ценностями, этикой и уважением. «Кьево» решительно осуждает расистское поведение в отношении Оби и считает его позорным. Мы сожалеем, что предложение, которое услышали практически все, кто был на поле, не повлекло никаких дисциплинарных санкций – ни со стороны судьи, ни со стороны его помощников, резервного рефери или государственных представителей. Клуб всегда поддерживает ценности этики, уважения и фэйр-плей. Мы продолжим оставаться на передовой линии в борьбе со всеми формами расизма и жестокости как на поле, так и за его пределами», — говорится в заявлении.