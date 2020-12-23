Стадион «Спартака» будет переименован в 2021 году

Стадион футбольного клуба «Спартак» будет переименован по инициативе спонсора, сообщает «Интерфакс». Банк «Открытие» планирует заменить установку на крыше спартаковского стадиона и вместо надписи «Открытие Арена», появившейся ещё при бывших собственниках кредитной организации в 2014 году, смонтировать новую – «Открытие банк Арена».



«Переименование «Открытие арены» (стадион «Спартак») в «Открытие банк Арена» планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает «Спартаку». Такая форма названия стадионов — типичная практика для мирового спорта», — подтвердила информацию пресс-служба банка.

После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в таблице, набрав 35 очков.