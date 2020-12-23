Быстров: Бердыев и Черчесов в состоянии сделать из «Спартака» конкурентоспособную команду

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мыслями о потенциальных преемниках Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.



«Кто может поднять «Спартак»? Бердыев или Черчесов в состоянии сделать конкурентоспособную команду.



Что касается разговоров про Романцева, Олег Иванович долгое время не работал. Сможет ли он влиять на футболистов, как в своё время, когда он был лидером, неизвестно. Будут ли иностранцы выполнять его требования? Тоже не факт. Попробовать, конечно, можно всё что угодно. Не знаю только, насколько сейчас Романцев к этому готов. Ведь время ушло далеко вперёд. Думаю, он как никто другой понимает эту команду и тот футбол, в который хочет играть. Но будет ли у него хороший тренерский штаб, пойдёт ли на такое Федун? Если раньше в «Спартаке» было всё как надо, то теперь кивают друг на друга и ни один не берёт на себя ответственность. Эта чехарда никому на пользу не идёт.



Будет интересно, если Юрий Павлович Сёмин пойдёт в «Спартак». Правда, стиль у него не спартаковский. Он автор первого гола «Спартака» в еврокубках? Не знал об этом. Тогда, возможно, ему знаком спартаковский стиль игры и он станет его проповедовать, в отличие от других клубов, в которых работал», — цитирует Быстрова «Спорт уик-энд».

«Спартак» договаривается с Жардимом. Это роскошный вариант, и вот почему Просто другой уровень по сравнению с Лаудрупом и Якином.