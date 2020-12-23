Быстров: Бердыев и Черчесов в состоянии сделать из «Спартака» конкурентоспособную команду

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мыслями о потенциальных преемниках Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.
«Кто может поднять «Спартак»? Бердыев или Черчесов в состоянии сделать конкурентоспособную команду.
Что касается разговоров про Романцева, Олег Иванович долгое время не работал. Сможет ли он влиять на футболистов, как в своё время, когда он был лидером, неизвестно. Будут ли иностранцы выполнять его требования? Тоже не факт. Попробовать, конечно, можно всё что угодно. Не знаю только, насколько сейчас Романцев к этому готов. Ведь время ушло далеко вперёд. Думаю, он как никто другой понимает эту команду и тот футбол, в который хочет играть. Но будет ли у него хороший тренерский штаб, пойдёт ли на такое Федун? Если раньше в «Спартаке» было всё как надо, то теперь кивают друг на друга и ни один не берёт на себя ответственность. Эта чехарда никому на пользу не идёт.
Будет интересно, если Юрий Павлович Сёмин пойдёт в «Спартак». Правда, стиль у него не спартаковский. Он автор первого гола «Спартака» в еврокубках? Не знал об этом. Тогда, возможно, ему знаком спартаковский стиль игры и он станет его проповедовать, в отличие от других клубов, в которых работал», — цитирует Быстрова «Спорт уик-энд».
- 23 декабря 2020
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:08
-
14:02
-
13:41
-
13:40
-
13:21
-
13:13
-
12:43
-
12:40
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:19
-
11:08
-
10:53
-
10:49
-
10:36
-
10:35
-
10:25
-
10:10
-
10:03
-
09:59
-
09:34
-
09:18
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:03
-
06:12
-
05:26
-
04:45
-
04:20
-
03:41