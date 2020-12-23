Криштиану Роналду отреагировал на крупное поражение «Ювентуса» от «Фиорентины»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после крупного поражения в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (0:3).



«Вчера, с плохим выступлением и результатом, далёким от приемлемого, мы закрыли наши запланированные игры на 2020 год, особенный год во многих отношениях. Пустые стадионы, протоколы COVID, отложенные игры, длительные остановки и очень плотный календарь.



Но это ни для чего не оправдание. Мы знаем, что должны отдавать больше себя, чтобы играть лучше и побеждать постоянно. Мы — «Ювентус»! И мы просто не можем принять ничего меньшего, чем превосходство на поле!



Я надеюсь, что эта короткая остановка поможет нам вернуться более сильными и сплочёнными, чем когда-либо, потому что сезон ещё далек от завершения, и, в конце концов, мы верим, что снова будем праздновать вместе с нашими фанатами.



Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как мы доверяем вам, и мы добьёмся успеха!» — написал Роналду в своём «инстаграме».

«Фиорентина» разгромила «Ювентус» в гостевом матче Серии А