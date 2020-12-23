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Криштиану Роналду отреагировал на крупное поражение «Ювентуса» от «Фиорентины»

Криштиану Роналду отреагировал на крупное поражение «Ювентуса» от «Фиорентины»
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после крупного поражения в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (0:3).

«Вчера, с плохим выступлением и результатом, далёким от приемлемого, мы закрыли наши запланированные игры на 2020 год, особенный год во многих отношениях. Пустые стадионы, протоколы COVID, отложенные игры, длительные остановки и очень плотный календарь.

Но это ни для чего не оправдание. Мы знаем, что должны отдавать больше себя, чтобы играть лучше и побеждать постоянно. Мы — «Ювентус»! И мы просто не можем принять ничего меньшего, чем превосходство на поле!

Я надеюсь, что эта короткая остановка поможет нам вернуться более сильными и сплочёнными, чем когда-либо, потому что сезон ещё далек от завершения, и, в конце концов, мы верим, что снова будем праздновать вместе с нашими фанатами.

Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как мы доверяем вам, и мы добьёмся успеха!» — написал Роналду в своём «инстаграме».

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