«Зенит» предложил загребскому «Динамо» € 10 млн за полузащитника Майера

«Зенит» заинтересовался полузащитником загребского «Динамо» Ловро Майером, сообщает Sportske Novosti.
По информации источника, сине-бело-голубые хотели заполучить 22-летнего хорватского футболиста в предстоящее зимнее трансферное окно и выразили готовность заплатить за него € 10 млн, включив в условия сделки выплаты с будущей перепродажи.
«Динамо» предложение «Зенита» не впечатлило, и оно моментально ответило отказом. Сам Майер также не горел желанием покидать команду, а сегодня подписал новый контракт до 2026 года, по условиям которого будет получать € 50 тыс. в месяц.
Майер выступает за «Динамо» с 2018 года, а до этого защищал цвета «Локомотива». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 12 матчах чемпионата Хорватии, забил 3 гола и получил 2 жёлтые карточки.
- 23 декабря 2020
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