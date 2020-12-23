«Зенит» предложил загребскому «Динамо» € 10 млн за полузащитника Майера

«Зенит» заинтересовался полузащитником загребского «Динамо» Ловро Майером, сообщает Sportske Novosti.



По информации источника, сине-бело-голубые хотели заполучить 22-летнего хорватского футболиста в предстоящее зимнее трансферное окно и выразили готовность заплатить за него € 10 млн, включив в условия сделки выплаты с будущей перепродажи.



«Динамо» предложение «Зенита» не впечатлило, и оно моментально ответило отказом. Сам Майер также не горел желанием покидать команду, а сегодня подписал новый контракт до 2026 года, по условиям которого будет получать € 50 тыс. в месяц.



Майер выступает за «Динамо» с 2018 года, а до этого защищал цвета «Локомотива». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 12 матчах чемпионата Хорватии, забил 3 гола и получил 2 жёлтые карточки.

Такой академии даже Галицкий позавидует! Главное о сопернике «Краснодара» в Лиге Европы У ЦСКА от встреч с этим «Динамо» остались скверные воспоминания.