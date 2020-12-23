«Я сторонник схемы с 2 группами по 12 клубов». Сергей Прядкин — о реформе РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин предложил возможный вариант реформы лиги, при котором будут созданы две группы по 12 команд.
«Я сторонник увеличения количества топовых матчей категории А-А. То есть той схемы, при которой клубы разбиты на группы по 12. Я в своё время уже заявлял, что надо сократиться. Как мы раньше изучали в университете Ленина, только наоборот: шаг назад, два вперёд. Я это сказал, и меня тут же начали критиковать: у нас большая страна и так далее.
Если сокращаться, из нынешних 16 клубов придётся четыре убрать. Как вы думаете, если сказать какому-нибудь губернатору, что вы не будете в Премьер-Лиге играть, а будете в РПЛ-2, реакция какая последует?
Кто-то о таких особенностях не задумывается, а кто-то – думает. Но схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечёт за собой рост рейтингов и выручки», — цитирует Прядкина Sports.ru.
- 23 декабря 2020
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