Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» нацелился на голландского защитника Ботмана. Игрока могут продать за € 30 млн

«Ливерпуль» нацелился на голландского защитника Ботмана. Игрока могут продать за € 30 млн
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

«Ливерпуль» нашёл футболиста, способного усилить оборонительную линию команды в зимнее трансферное окно на фоне большого количества травм.

Как сообщает Footmercato, красные нацелились на защитника «Лилля» Свена Ботмана. Представители мерсисайдцев уже обозначили свой интерес и в ноябре контактировали с агентом 20-летнего футболиста. В связи с финансовыми трудностями французского клуба сумма трансфера может составить примерно € 30 млн.

При этом Ботманом интересуется не только «Ливерпуль». Приобрести голландца также хочет миланский «Интер», уже запросивший информацию о Свене.

Ботман перешёл в «Лилль» в этом году, а до этого выступал за молодёжку родного «Аякса» и уходил в аренду в «Херенвен». В нынешнем сезоне защитник провёл 16 матчей во французской Лиге 1 и получил 2 жёлтые карточки.

Видеообзор разгромной победы «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас»:

Коул: у «Тоттенхэма» был отличный старт сезона, но как им отыграть 30 очков у «Ливерпуля»?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020