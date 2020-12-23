«Ливерпуль» нацелился на голландского защитника Ботмана. Игрока могут продать за € 30 млн

«Ливерпуль» нашёл футболиста, способного усилить оборонительную линию команды в зимнее трансферное окно на фоне большого количества травм.



Как сообщает Footmercato, красные нацелились на защитника «Лилля» Свена Ботмана. Представители мерсисайдцев уже обозначили свой интерес и в ноябре контактировали с агентом 20-летнего футболиста. В связи с финансовыми трудностями французского клуба сумма трансфера может составить примерно € 30 млн.



При этом Ботманом интересуется не только «Ливерпуль». Приобрести голландца также хочет миланский «Интер», уже запросивший информацию о Свене.



Ботман перешёл в «Лилль» в этом году, а до этого выступал за молодёжку родного «Аякса» и уходил в аренду в «Херенвен». В нынешнем сезоне защитник провёл 16 матчей во французской Лиге 1 и получил 2 жёлтые карточки.

Видеообзор разгромной победы «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас»: