«Худший «Ювентус» за эту часть сезона». Бонуччи извинился перед болельщиками за разгром

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи обратился к болельщикам после матча 14-го тура итальянской Серии А, в котором команда на своём поле разгромно проиграла «Фиорентине» (0:3).



«Это был худший «Ювентус» за всю первую часть сезона. Я приношу извинения болельщикам, прежде всего от своего имени. Больше добавить нечего», — написал Бонуччи в своём «инстаграме».



«Ювентус», набрав 24 очка в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая «Интеру» (30) и «Милану» (31). Ближайший преследователь «бьянконери», «Рома», отстаёт лишь по дополнительным показателям, а «Наполи», сыгравший на матч меньше, – на одно очко.



Ранее главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло назвал возможную причину крупного поражения своих подопечных.

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