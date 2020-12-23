«Худший «Ювентус» за эту часть сезона». Бонуччи извинился перед болельщиками за разгром

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи обратился к болельщикам после матча 14-го тура итальянской Серии А, в котором команда на своём поле разгромно проиграла «Фиорентине» (0:3).
«Это был худший «Ювентус» за всю первую часть сезона. Я приношу извинения болельщикам, прежде всего от своего имени. Больше добавить нечего», — написал Бонуччи в своём «инстаграме».
«Ювентус», набрав 24 очка в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая «Интеру» (30) и «Милану» (31). Ближайший преследователь «бьянконери», «Рома», отстаёт лишь по дополнительным показателям, а «Наполи», сыгравший на матч меньше, – на одно очко.
Ранее главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло назвал возможную причину крупного поражения своих подопечных.
- 23 декабря 2020
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