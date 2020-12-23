Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Худший «Ювентус» за эту часть сезона». Бонуччи извинился перед болельщиками за разгром

«Худший «Ювентус» за эту часть сезона». Бонуччи извинился перед болельщиками за разгром
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи обратился к болельщикам после матча 14-го тура итальянской Серии А, в котором команда на своём поле разгромно проиграла «Фиорентине» (0:3).

«Это был худший «Ювентус» за всю первую часть сезона. Я приношу извинения болельщикам, прежде всего от своего имени. Больше добавить нечего», — написал Бонуччи в своём «инстаграме».

«Ювентус», набрав 24 очка в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая «Интеру» (30) и «Милану» (31). Ближайший преследователь «бьянконери», «Рома», отстаёт лишь по дополнительным показателям, а «Наполи», сыгравший на матч меньше, – на одно очко.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло назвал возможную причину крупного поражения своих подопечных.

Криштиану Роналду отреагировал на крупное поражение «Ювентуса» от «Фиорентины»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020