«Зенит» поздравит больницы Санкт-Петербурга с наступающими праздниками

«Зенит» объявил о запуске новогодней кампании, которая станет продолжением весенней социальной акции «Вместе победим».



«В преддверии наступающего Нового года «Зенит» хочет вновь выразить искреннюю благодарность всем работникам медицинских учреждений, которые борются с пандемией, не прекращая спасать жизни жителей Санкт-Петербурга.



В знак признательности сине-бело-голубые поздравят медработников Петербурга с наступающими зимними праздниками: клуб порадует праздничным украшением и новогодними подарками сотрудников больницы Святого Георгия, больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц. Именно этим медицинским учреждениям зенитовцы оказывали поддержку в рамках весенней акции «Вместе победим». В настоящее время эти больницы продолжают принимать пациентов с COVID-19.



Футбольный клуб «Зенит» благодарит всех медицинских работников за их стойкость и профессионализм и поздравляет с Новым 2021 годом!» — сообщает официальный сайт клуба.

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