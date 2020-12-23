Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» поздравит больницы Санкт-Петербурга с наступающими праздниками

«Зенит» поздравит больницы Санкт-Петербурга с наступающими праздниками
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

«Зенит» объявил о запуске новогодней кампании, которая станет продолжением весенней социальной акции «Вместе победим».

«В преддверии наступающего Нового года «Зенит» хочет вновь выразить искреннюю благодарность всем работникам медицинских учреждений, которые борются с пандемией, не прекращая спасать жизни жителей Санкт-Петербурга.

В знак признательности сине-бело-голубые поздравят медработников Петербурга с наступающими зимними праздниками: клуб порадует праздничным украшением и новогодними подарками сотрудников больницы Святого Георгия, больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц. Именно этим медицинским учреждениям зенитовцы оказывали поддержку в рамках весенней акции «Вместе победим». В настоящее время эти больницы продолжают принимать пациентов с COVID-19.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит всех медицинских работников за их стойкость и профессионализм и поздравляет с Новым 2021 годом!» — сообщает официальный сайт клуба.

«Зенит» предложил загребскому «Динамо» € 10 млн за полузащитника Майера
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020