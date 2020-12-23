«Зенит» поздравит больницы Санкт-Петербурга с наступающими праздниками

«Зенит» объявил о запуске новогодней кампании, которая станет продолжением весенней социальной акции «Вместе победим».
«В преддверии наступающего Нового года «Зенит» хочет вновь выразить искреннюю благодарность всем работникам медицинских учреждений, которые борются с пандемией, не прекращая спасать жизни жителей Санкт-Петербурга.
В знак признательности сине-бело-голубые поздравят медработников Петербурга с наступающими зимними праздниками: клуб порадует праздничным украшением и новогодними подарками сотрудников больницы Святого Георгия, больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц. Именно этим медицинским учреждениям зенитовцы оказывали поддержку в рамках весенней акции «Вместе победим». В настоящее время эти больницы продолжают принимать пациентов с COVID-19.
Футбольный клуб «Зенит» благодарит всех медицинских работников за их стойкость и профессионализм и поздравляет с Новым 2021 годом!» — сообщает официальный сайт клуба.
- 23 декабря 2020
-
16:26
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
15:38
-
15:32
-
15:19
-
15:10
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:08
-
14:02
-
13:41
-
13:40
-
13:21
-
13:13
-
12:43
-
12:40
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:19
-
11:08
-
10:53
-
10:49
-
10:36
-
10:35
-
10:25
-
10:10
-
10:03
-
09:59
-
09:34
-
09:18
-
09:00