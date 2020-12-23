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Кейсуке Хонда получил предложение от португальского клуба

Кейсуке Хонда получил предложение от португальского клуба
Футбол / Южная Америка 0
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Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению за ЦСКА, может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщает A Bola, 34-летний футболист получил предложение от «Портимоненсе», занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата. Сам Кейсуке ещё не решил, хочет продолжить карьеру в Бразилии или вернуться в Европу.

Хонда перешёл в «Ботафого» в конце января этого года. В ходе своей карьеры японец также выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло» и играл на родине за «Нагоя Грампус». В сборную вызывался с 2008 по 2018 год.

Цвета ЦСКА Кейсуке защищал с 2010 по 2013 год. С «армейцами» хавбек стал чемпионом России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Хонда провёл 18 матчей в бразильской Серии А и забил 2 гола (1 – с пенальти).

Хонда задумался об уходе из «Ботафого» после длительной неудачной серии бразильского клуба
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