Кейсуке Хонда получил предложение от португальского клуба

Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению за ЦСКА, может продолжить карьеру в Португалии.
Как сообщает A Bola, 34-летний футболист получил предложение от «Портимоненсе», занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата. Сам Кейсуке ещё не решил, хочет продолжить карьеру в Бразилии или вернуться в Европу.
Хонда перешёл в «Ботафого» в конце января этого года. В ходе своей карьеры японец также выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло» и играл на родине за «Нагоя Грампус». В сборную вызывался с 2008 по 2018 год.
Цвета ЦСКА Кейсуке защищал с 2010 по 2013 год. С «армейцами» хавбек стал чемпионом России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне Хонда провёл 18 матчей в бразильской Серии А и забил 2 гола (1 – с пенальти).
- 23 декабря 2020
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:22
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:43
-
16:43
-
16:26
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
15:38
-
15:32
-
15:19
-
15:10
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:08
-
14:02
-
13:41
-
13:40
-
13:21
-
13:13
-
12:43
-
12:40
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:19
-
11:08
-
10:53
-
10:49