Кикнадзе доработает в «Локомотиве» до конца года

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе доработает до конца года, после чего покинет клуб, об этом «Чемпионату» сообщил источник.



В «Локомотиве» объявят об уходе Кикнадзе ближе к 31 декабря. Он уже попрощался с сотрудниками клуба.

«Чемпионат» сообщал, что директор ФК «Чертаново» Николай Ларин является главным кандидатом на пост гендиректора «Локомотива». Кикнадзе был назначен генеральным директором «Локомотива» в декабре 2018 года.

«Локомотив» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В Лиге чемпионов «железнодорожники» заняли последнее место в турнирной таблице в своей группе. В итоге они не смогли выйти в следующий раунд еврокубков.