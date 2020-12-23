Тьяго, Милнер и Шакири вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, получивший травму в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2), вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Помимо бразильца к тренировкам вернулись полузащитники Джеймс Милнер и Шердан Шакири. Фото с тренировки опубликовано в «твиттере» «Ливерпуля».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее рассказал о состоянии полузащитника Тьяго Алькантары. Напомним, Тьяго получил повреждение в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).



Алькантара перешёл в «Ливерпуль» 18 сентября за £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение срока действия контракта испанского футболиста, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 2 матчах чемпионата Англии.